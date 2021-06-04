İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Antalya’da köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü!

Antalya'da bir köpeği sevmek isterken köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki Yağız Çetin, neredeyse ölümden döndü. Kafası ve kollarından yaralanan çocuk ameliyata alındı ve 50'ye yakın dikiş atıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:32
Antalya’da köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü!
Takip Et:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Çetin ailesinin 3,5 yaşındaki çocukları Yağız, köpek saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isterken birden saldırıya uğrayan çocuk kanlar içinde kaldı. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük çocuk acil ameliyata alındı.

Olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Anne Mediha Nur Çetin (23), oğlu Yağız'la birlikte akraba ziyaretinden dönerken küçük çocuk yanlarından geçen bir kurt köpeğini sevmek istedi. Sevmek için tam köpeğe yaklaşan minik Yağız'ın üzerine kurt köpeği atladı ve çocuğa saldırmaya başladı. Dişlerini çocuğunu yüzüne geçiren köpek çocuğun her yerini ısırmaya başladı. Şoka uğrayan anne bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalışırken diğer taraftan yardım çığlıkları attı. Küçük Yağız, kendisine saldıran köpekten başka bir köpeğin onu ısırması sayesinde kurtulurken başından ve kolundan derin yaralar alan çocuk kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik Yağız, acil ameliyata alındı. Yaralarına 50'ye yakın dikiş atılan minin çocuğun tedavisi tamamlanınca evine gitmesi için taburcu edildi.

Oğlunun psikolojisinin çok fazla bozulduğunu söyleyen anne Çetin, başında derilerin kalktığını ve oğlunun o anda kafatasını gördüğünü belirterek sahipli bir köpek tarafından saldırıya uğradıklarını şikayetçi olduğunu söyledi. Geceleri oğlunun çok sıçradığını ve karanlıktan korkmaya başladığını söyleyen anne Mediha Nur, oğlunun korkusundan artık köpekleri sevmeyeceğini söylediğini belirtti.


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKöpek Saldırısı50 DikişYağız çetin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
BİM 4 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 4 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu
Cuma hutbesi 4 Haziran 2021 Türkiye Geneli Cuma hutbesi konusu
Cuma hutbesi 4 Haziran 2021 Türkiye Geneli Cuma hutbesi konusu
Uşak'ta korkunç kaza! 10 yaşında bir çocuk tır altında can verdi
Uşak'ta korkunç kaza! 10 yaşında bir çocuk tır altında can verdi
Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?
Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?

Popüler Haberler

Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Yıldız Gülşan kimdir? Hangi filmlerde oynamıştır ?
4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2021
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!
Akrep 24. bölüm izle full, tek parça izle
Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut'un hayatı!
Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir?
Ekrem İspir kimdir? Nerelidir? Ekrem İspir nerede oturuyor?
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Bugün kimin maçı var? 4 Haziran 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.