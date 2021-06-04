Antalya’da köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Çetin ailesinin 3,5 yaşındaki çocukları Yağız, köpek saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isterken birden saldırıya uğrayan çocuk kanlar içinde kaldı. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük çocuk acil ameliyata alındı.

Olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Anne Mediha Nur Çetin (23), oğlu Yağız'la birlikte akraba ziyaretinden dönerken küçük çocuk yanlarından geçen bir kurt köpeğini sevmek istedi. Sevmek için tam köpeğe yaklaşan minik Yağız'ın üzerine kurt köpeği atladı ve çocuğa saldırmaya başladı. Dişlerini çocuğunu yüzüne geçiren köpek çocuğun her yerini ısırmaya başladı. Şoka uğrayan anne bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalışırken diğer taraftan yardım çığlıkları attı. Küçük Yağız, kendisine saldıran köpekten başka bir köpeğin onu ısırması sayesinde kurtulurken başından ve kolundan derin yaralar alan çocuk kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik Yağız, acil ameliyata alındı. Yaralarına 50'ye yakın dikiş atılan minin çocuğun tedavisi tamamlanınca evine gitmesi için taburcu edildi.

Oğlunun psikolojisinin çok fazla bozulduğunu söyleyen anne Çetin, başında derilerin kalktığını ve oğlunun o anda kafatasını gördüğünü belirterek sahipli bir köpek tarafından saldırıya uğradıklarını şikayetçi olduğunu söyledi. Geceleri oğlunun çok sıçradığını ve karanlıktan korkmaya başladığını söyleyen anne Mediha Nur, oğlunun korkusundan artık köpekleri sevmeyeceğini söylediğini belirtti.