Antalya'da komşular sokak ortasında birbirine girdi

İki komşu fertleri arasındaki kavga bugün Antalya Muratpaşa'da yaşandı.

İlçede yaşayan iki komşu arasında tartışma çıktı ve komşulardan birisi diğerini polise şikayet için haber verdi. Polis ekiplerinin mahalleye gelmesiyle birlikte iki aile bireyleri arasında tartışma çıktı ve tartışma alevlenip arbedeye dönüştü.

Sokak ortasında birbirine giren komşuları kavga seslerini duyan mahalleli ve ayırmaya çalıştı ve ortalık savaş alanını andırdı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYIP ARACA KAFA ATTI

Sinirlerine hakim olamayan bir kişi ise caddede park halinde duran aracın kaportasına kafa ile vurdu. Daha sonra ise otomobile yönlenip kapıyı açan kişiye çevresindekiler uzun süre engel olmaya çalıştı. Tüm bu yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, iki aile mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.