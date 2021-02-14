Antalya'da komşular sokak ortasında birbirine girdi

İki komşu fertleri arasındaki kavga bugün Antalya Muratpaşa'da yaşandı.
Sokak ortasında birbirine giren komşuları kavga seslerini duyan mahalleli ve ayırmaya çalıştı ve ortalık savaş alanını andırdı.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYIP ARACA KAFA ATTI
Sinirlerine hakim olamayan bir kişi ise caddede park halinde duran aracın kaportasına kafa ile vurdu. Daha sonra ise otomobile yönlenip kapıyı açan kişiye çevresindekiler uzun süre engel olmaya çalıştı. Tüm bu yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, iki aile mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.
Son Güncelleme: 14.02.2021 18:16