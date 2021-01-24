Antalya'da kiracı dehşeti! Evi yakıp, kapısına not bıraktı!

Üzücü olay kısıtlamaya saatlerde kala Antalya Konyaaltı ilçesinde yaşandı.

İlçedeki bir apartman dairesinde 4. katta yalnız yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Birol A.isimli şahıs kiralık olarak kullandığı daireyi yaktı. Birol A. daha sonra dairenin kapısına 'Allah belanızı versin' notunu bırakıp kayıplara karıştı.

Apartmandan dışarıya çıkarken ise apartman görevlisine daireyi kendisinin yaktığını ifade etti ve koşarak uzaklaştı. Alevle aniden daireyi sardı ve yoğun duman tüm binayı kapladı.

Bu esnada evlerinde olan diğer daire sakinleri hemen dairelerini boşaltmaya çalıştı ama gelen patlama sesi paniğe neden oldu. Bir dairede kalan kadın ve 3 çocuğu ise yoğun dumandan etkilendi.2 kişi evden çıkamadı.

1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte yangının olduğu apartmana çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipleri bir yandan yangının kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan karşı dairede mahsur kalan ve çıkamayan çocukları ile annesini kurtardı.Alevler itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.