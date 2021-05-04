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Antalya'da ki kazada 2 kişi araç içinde yanarak feci şekilde can verdi

Antalya Korkuteli'de kamyonet ile çekici aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, kamyonet içinde ki 2 kişi yanarak feci şekilde can verdi.

04 Mayıs 2021 Salı 01:23
Antalya'da ki kazada 2 kişi araç içinde yanarak feci şekilde can verdi
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İki kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası Antalya Korkuteli ilçesinde gece saatlerinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Ramazan İ. isimli sürücünün kullandığı araç çekicisi yolda seyir halindeyken, Sabri Kavuk'un kullandığı hayvan taşıyan kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

2 kişi yanarak can verdi

Kazanın etkisiyle kamyonet tipi araç olay yerinde aniden yanmaya başladı ve kamyonette bulunan 30 yaşındaki sürücü Sabri KAvuk ve yanında yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki İsa İşlek isimli vatandaşlar araç içinde yanarak can verdi. Bu esnada çekicinin sürücüsü araç içinde son anda çıktı ve hemen ekiplere haber verdi. 

112 sağlık personeli ve itfaiye kısa süre içinde olay yerine geldi ve yanan aracı kısa süre içinde söndürdü. 112 sağlık personeli yapmış olduğu inceleme sonrasında iki kişinin yanarak can verdiğini tespit etti. Yanan iki kişinin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırılırken, çekicinin sürücü ekipler tarafından gözlatına alındı.

Öte yandan kazada kamyonette bulunan 5 adet küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 01:23
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Anahtar Kelimeler:
Antalya KazaKorkuteli Kaza
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