Antalya'da kaza! Baba ağır yaralı, oğlu hayatını kaybetti

1 kişinin can verdiği, 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası öğlen saatlerinde Antalya'da yaşandı.

Ünlü armatör Metin Kadayıfçıoğlu'nun sürücüsü olduğu lüks otomobil yolda seyir halindeyken, Murat Yorulmaz isimli sürücünün kullandığı özel araç ile çarpıştı.

İki caddenin birleştiği noktada meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.

1 kişi can verdi

Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipleri yaptıkları incelemede Murat Yorulmaz'ın kullandığı araçta bulunan 30 yaşındaki oğlu Burak Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini baba yorulmazın ise yaralandığını tespit etti.

Kazaya karışan diğer lüks araçta bulunan iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokaç ve Murat Kutlu'nun da yaralandığı belirlendi.

Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra tedavileri için hastaneye kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Burak Yorulmaz'ın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.