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Antalya'da kar bulamayınca toprağın üzerinde kaydılar

Antalya'da yaşayan ve hiç kar görmemiş olan çocuklar kendilerine yeni bir eğlence buldu. Yamacın üzerine afiş yerleştirdiler ve karda kayarmış gibi kaydılar.

09 Şubat 2021 Salı 17:00
Antalya'da kar bulamayınca toprağın üzerinde kaydılar
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Akdeniz’de bulunan Antalya’da kış mevsimi hep yağmurlu ve fırtınalı geçiyor. İkliminden ötürü Antalya’ya kar yağmıyor. Serik’te yaşayan çocuklar, Türkiye’nin diğer şehirlerinde yaşayan çocuklar gibi karda kaymak istediklerini dile getirdi. Değil karda kaymak, hayatlarında kar bile görmemiş olan çocuklar, eğimi bulunan toprak araziye bez afiş koydular. Üstüne oturdukları karton sayesinde aradaki sürtünmeyi yok ettiler ve eğimli toprağın üzerinden kaydılar. Çocukların yüzlerindeki mutluluk, fotoğrafları görenleri de mutlu etmeyi başardı.

 

Çocuklardan biri olan Fırat Aslan isimli erkek çocuğu, yaşadıkları ilçeye kar yağmadığını dile getirdi. En büyük hayallerinin kar üzerinde kayak yapmak olduğunu söyleyen çocuklar, kendi imkanlarıyla kay kay yaptılar. Aslan, neredeyse her gün eğimli topraktan kaydıklarını herkesin bunu yaparken çok mutlu olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikKarKay KayKayak
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