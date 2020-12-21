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Antalya'da kapalı olan bir lokantanın çatısından çıkan dumanlar endişe verdi!

Antalya da açık olmayan bir lokantadan yükselen dumanlar vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu herkes bu yangının nasıl çıktığını merak ediyor. Antalya da yaşayanlar güne bir lokantanın çatısındaki dumanlarla uyandı herkes kapalı olan mekandaki bu olayın nasıl olduğunu merak edip araştırıyor. Yaşanan bu üzücü olaydan sonra insanlar bu yangında kimlerin sorumlu olduğunu merak ediyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:35
Antalya'da kapalı olan bir lokantanın çatısından çıkan dumanlar endişe verdi!
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Antalya merkezde sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde kapalı olan bir lokantanın çatısından yükselen dumanlar çevredekilerin endişelenmesine  yol açtı.

Yangın olayı Cumhuriyet Caddesindeki Tarihi Saat kulesinin karşında bulunan bir lokanta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre kısıtlama nedeniyle kapalı olan lokantanın çatısında dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok kısa bir zaman içinde olayın olduğu yere gelen itfaiye ekipler yangına müdahale etti itfaiye ekibinin hortumun tutmasına yardım eden esnafta bu söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık olarak 20 dakikalık yangın söndürme çalışması sonucunda yangın çevresindeki işyerlerinde sıçramadan kontrol altına alınırken çevredeki insanlarda meraklı gözlerle olup biteni izledi. Kışlama saati içerisinde Cumhuriyet meydanında alış veriş yapmak için dışarıda bulunan  iki kişinin de alış veriş poşetlerini yere bırakıp yangını merakla izledikleri görüldü.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:35
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Anahtar Kelimeler:
YangınAntalyaLokanta
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