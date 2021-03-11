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Antalya'da kamyonet ile otomobil kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Antalya Korkuteli'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

11 Mart 2021 Perşembe 23:01
Antalya'da kamyonet ile otomobil kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası Antalya Korkuteli'nde yaşandı.

Gelen haberlere göre 55 yaşındaki G.C isimli sürücünün kullandığı özel otomobil karayolunda seyir halindeyken, 19 yaşındaki M.D isimli gencin kullandığı kamyonete çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler çarpışmanın etkisiyle araçların sürücüleri ve M.Ç isimli bir yolcunun yaralandığını belirledi. Yaralı şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen otomobil sürücüs G.C yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTrafik Kazası
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