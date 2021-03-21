Antalya'da Kadınlar Günün’de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Üzücü olay 8 Mart 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya'da yaşandı.

Kentte yaşayan 44 yaşındaki Hatica Yıldız ve eşi Mustafa Yıldız aralarında önce tartışma sonra ise kavga yaşandı. Bu olay sonrasında Hatice Yıldız polise başvurdu ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Daha sonra Mustafa Yıldız yakınları çifti barıştırmak için Hatice Yıldız'ın evine geldi ve eve Mustafa Yıldız'inda gelmesiyle çift arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma sonrasında öfkelenen Mustafa Yıldız önce eşini sonrada 18 yaşındaki oğlunu bıçakladı ve evden çıktı.

İhbar üzerine gelen ekipler yaralı anne, oğlu ve kızını yapılan müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Mustafa Yıldız ise karakola giderek teslim oldu.

11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Yıldız ve oğlu F. 11 gün tedavi gördükten sonra 19 Mart Pazartesi günü taburcu edilerek evlerine dönmüşlerdi. Hatice Yıldız'ın dün gece fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.