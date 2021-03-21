İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Antalya'da Kadınlar Günün’de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

44 yaşındaki Hatice Yıldız Antalya'da Kadınlar Günün’de eşi tarafından bıçaklanmıştı.Talihsiz kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği akşam fenalaşarak hayatını kaybetti.

21 Mart 2021 Pazar 13:32
Antalya'da Kadınlar Günün’de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Takip Et:

Üzücü olay 8 Mart 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya'da yaşandı.

Kentte yaşayan 44 yaşındaki Hatica Yıldız ve eşi Mustafa Yıldız aralarında önce tartışma sonra ise kavga yaşandı. Bu olay sonrasında Hatice Yıldız polise başvurdu ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Daha sonra Mustafa Yıldız yakınları çifti barıştırmak için Hatice Yıldız'ın evine geldi ve eve Mustafa Yıldız'inda gelmesiyle çift arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma sonrasında öfkelenen Mustafa Yıldız önce eşini sonrada 18 yaşındaki oğlunu bıçakladı ve evden çıktı.

İhbar üzerine gelen ekipler yaralı anne, oğlu ve kızını yapılan müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Mustafa Yıldız ise karakola giderek teslim oldu.

11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Yıldız ve oğlu F. 11 gün tedavi gördükten sonra 19 Mart Pazartesi günü taburcu edilerek evlerine dönmüşlerdi. Hatice Yıldız'ın dün gece fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.



Son Güncelleme: 21.03.2021 13:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hatice YıldızMustafa Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
Reyting sonuçları 20 Mart 2021 Cumartesi! Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show ve Kardeşlerim dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Acemi Anneler dizisi Murat karakterini kim canlandırıyor? Tolga Akman kimdir?
Acemi Anneler dizisi Sevda (Begüm Topçu) kimdir?
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Berk Bakioğlu dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rapor parası ne zaman emanete geçer? 2021 Rapor parası emanette ne demektir?
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2021 kömür yardımı nereden alınır?
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2021 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?
Sol Yanım dizisi Serra karakterini kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir?
Rüyada dondurma yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları ve yorumları
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 21 Mart 2021 Pazar
Rüyada et görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? et görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2021 torun bakım maaşı ne kadar?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.