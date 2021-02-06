Antalya’da ilginç olay! Annesini balkona kilitledi

’nınilçesinde şaşırtıcı bir olay meydana geldi. Çamaşırları asmak için balkona çıkan anne, kızının kapıyı kapatmasından dolayı balkonda kaldı. 2 yaşındaki kızı kapıyı kapattığı için balkonda kalan anne, kızının kapıyı açamamasından dolayı eve giremedi. Eve giremediği için çevreden yardım isteyen annenin yardımınakoştu. İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından kapı açıldı ve anne evine girebildi. Evine giren anne çocuğuna sarılarak, itfaiye ekiplerini teşekkür etti.