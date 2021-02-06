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Antalya’da ilginç olay! Annesini balkona kilitledi

Antalya’da ilginç bir olay yaşandı. Çamaşır asmak için balkona çıkan anne, 2 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlendi. Uzun bir süre balkonda kalan anne, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle evine girebildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:28
Antalya’da ilginç olay! Annesini balkona kilitledi
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde şaşırtıcı bir olay meydana geldi. Çamaşırları asmak için balkona çıkan anne, kızının kapıyı kapatmasından dolayı balkonda kaldı. 2 yaşındaki kızı kapıyı kapattığı için balkonda kalan anne, kızının kapıyı açamamasından dolayı eve giremedi. Eve giremediği için çevreden yardım isteyen annenin yardımına itfaiye koştu. İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından kapı açıldı ve anne evine girebildi. Evine giren anne çocuğuna sarılarak, itfaiye ekiplerini teşekkür etti.



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaItfaiyeMuratpaşa
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