Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

3 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası Antalya Kumluca'da yaşandı.
27 yaşındaki Abdullah Korkmaz'ın sürücüsü olduğu araç, ilçe merkezsinde kavşağa geldiği esnada 23 yaşındaki Onur Turan'ın kullandığı araç ile çarpıştı.
Ancak kazadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Durkadın Korkmaz, 58 yaşındaki Ayşe Eken yapılan tüm müdahalere rağmen hayatın kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanelerde sürüyor.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 16.01.2021 11:55