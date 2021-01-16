Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

3 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası Antalya Kumluca'da yaşandı.

27 yaşındaki Abdullah Korkmaz'ın sürücüsü olduğu araç, ilçe merkezsinde kavşağa geldiği esnada 23 yaşındaki Onur Turan'ın kullandığı araç ile çarpıştı.

yı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kaza yerinde Turan'ın kullandığı araçta yolcu olan 24 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer araçlarda bulunan yaralılar ise yapılan kurtarma çalışmasından sonra yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Ancak kazadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Durkadın Korkmaz, 58 yaşındaki Ayşe Eken yapılan tüm müdahalere rağmen hayatın kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanelerde sürüyor.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.