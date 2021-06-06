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Antalya'da iki noktada yangın meydana geldi! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi...

Antalya Serik ilçesinde yakın iki nokta arasında meydana gelen orman yangınlarına yapılan müdahaleler devam ediyor.

06 Haziran 2021 Pazar 19:12
Antalya'da iki noktada yangın meydana geldi! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi...
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Antalya'nın Serik ilçesinde yakın iki noktalarda meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alınması için yapılan müdahaleler devam ediyor.

Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Kenti yolunda yer alan ormanlık bölgede ve yaklaşık bir kilometre mesafe içerisindeki boş işyerlerinin yer aldığı bölgede henüz neden belli olmayan yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisi ile kısa süre içerisinde yayıldı.

İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gönderildi.

Yangına arazöz, orman işçileri ve itfaiyeler karadan, yangın söndürme helikopteri havadan müdahalede bulunuyor.

Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim alanlarına sıçramaması için uğraşılıyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYangınItfaiyeSerik
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