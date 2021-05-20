Antalya'da iki kişi arasında ormanlık alanda silahlı kavga: 1 yaralı!

’nınilçesinde çıkansonucu 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan Y.A. (27) ve Muratcan K. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A.’nın tüfekle Muratcan K’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Muratcan K. ambulansla tedavi altına alınmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan olay sonucu Şüpheli Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.