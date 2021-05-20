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Antalya'da iki kişi arasında ormanlık alanda silahlı kavga: 1 yaralı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:38
Antalya'da iki kişi arasında ormanlık alanda silahlı kavga: 1 yaralı!
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Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan Y.A. (27) ve Muratcan K. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A.’nın tüfekle Muratcan K’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Muratcan K. ambulansla tedavi altına alınmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan olay sonucu Şüpheli Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKepezSilahlı Kavga1 Yaralı
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