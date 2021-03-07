Antalya'da iğrenç olay: Anne ve çocuk taciz edildi

Antalya'da Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre sitede oturan Nesrin Ş., öğle saatlerinde 5 yaşındaki oğluyla markete gitti. Girdikleri markette bir süre dolaşan anne çocuğun yanına iddialara göre yaklaşan bir erkek cinsel organını çıkarıp anne ve oğluna gösterdi. Büyük şok yaşayan annenin bağırması üzerine şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Anne Nesrin Ş. yaşadığı olayı hemen eşi Niyazi Ş.'ye bildirerek, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.

DARP ETTİLER

Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli 65 yaşındaki M.G. olduğu belirlenirken yapılan operasyon ile şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan öğle saatlerinde parka giden Niyazi Ş. ile oğlunu parka götüren Nesrin Ş. gittikleri parkın yakınlarında M.G adlı şüpheliyi görünce Niyazi ve Nesrin Ş. çifti ile olayı bilen yakınları M.G. adlı kişiye marketteki taciz nedeniyle tepki gösterdi. Şüpheli M.G., yaşanan olay sırasında alkollü olduğu için durumun yaşandığını ve oldukça pişman olduğunu söyledi. Site sakinleri M.G.'ye tepki gösterip, darp etti. Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Şikayet üzerine M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alıp, karakola götürüldü.

'GÖRÜNTÜLER OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞ'

Niyazi Ş., olayı anlatırken yaşanılan iğrenç olayın market kamerasıyla kaydedildiğini anlattı. Bir sonraki gün şahsı park etrafında gördüklerinde şahsın oldukça rahat bir şekilde selam verdiğinin pişman olduğunu ve alkolün etkisiyle yaptığını söylediğini anlattı. Öte yandan kendilerine yakın oturduğu anlaşılan şahıs için kendilerine bilgi verilmediğini anlatarak şahsın serbest bırakılmasına oldukça şaşırdıklarını ekledi.

Götürüldüğü karakolda ifadesi alınan M.G.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

