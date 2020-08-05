Antalya'da hayatlarını kaybeden üniversite öğrencilerinin arkadaşlarından acı bekleyiş

Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinde, dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ulaş Koçak'ın kullandığı otomobil Koçak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı şeritten gelen bir ciple çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrasında otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Ulaş Koçak ve araçın içinde bulunan 18 yaşındaki Sertaç Ermiş çarpışmanın etkisiyle araç içine sıkıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kurtarma çalışmalarıyla araç içerisine sıkışan ve ağır yaralanan gençler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Ermiş ve Koçak, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybederken diğer araç içerisinde bulunan 6 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ettiği öğrenildi.

Kazadan kurtulamayarak hayatını kaybeden Ulaş Koçak'ın Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf'ta okuduğu öğrenilirken yanında bulunan ve kazadan önce ağır yaralı olarak kurtulan fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 18 yaşındaki Sertaç Ermiş'inde Akdeniz Üniversitesi sanat tarihi birinci sınıf öğrencisi olduğu bildirildi.

Ulaş Koçak ve Sertaç Ermiş'in cenazeleri daha sonra hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Morgun önünde ise öğrencilerin cenazelerini almak için bekleyen yakınları ve arkadaşları bekledikleri sırada gözyaşlarını tutamadılar.