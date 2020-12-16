Antalya'da feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

2 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası sabah saatlerinde Antalya Kumluca'da meydana geldi.

30 yaşındaki Mehmet Aydoğmuş'un sürücüsü olduğu araç, karşı yönden gelen 38 yaşındaki Kerem Karademir'in kullandığı bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğmuş ve yanında yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Adem İşler ve diğer araç sürücüsü Kerem Karademir araçların içinde sıkıştı. Kaza yerinden geçmekte olan vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yapsalarda sıkışan sürücüleri çıkmaların mümkün olmadı. Diğer yandan kazanın ihbar edilmesiyle birlikte polis,itfaiye ve 112 sağlık personeli kaza yerine sevk edildi.

OTOMOBİLDE Kİ İKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olay yerine hemen gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede otomobil sürücüsü Aydoğmuş ve yanında bulunan İşler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA KURTARILDI

Diğer araçra sıkışan sürücü ise 1 saatlik çalışma sonrasında güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı