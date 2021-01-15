Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

2 kişinin can verdiği 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası kar yağışının etkili olduğu Antalya Akseki'de meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi can verirken, 5 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli e kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralanan vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtarıp en yakın hastanelere kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 15.01.2021 18:26