Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

2 kişinin can verdiği 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası kar yağışının etkili olduğu Antalya Akseki'de meydana geldi.

Bugün saat:17.00 sularında içinde 8 kişinin bulunduğu bir araç Antalya Konya karayolunda Akseki mevkiinde yolda seyir halindeyken, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolünü kaybeden araç yolda kayarak karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi can verirken, 5 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli e kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralanan vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtarıp en yakın hastanelere kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.