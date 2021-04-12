Antalya'da feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saat:23.00 sularında Antalya Korkuteli arasındaki kara yolunda meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Y.D isimli sürücünün idaresindeki özel otomobil Antalya Korkuteli arasında ki kara yolunda seyir halindeyken, O.K isimli sürücüsünün kullandığı kamyon ile çarpıştı.

2 ölü 2 yaralı

Gece geç saatlerde meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline 112 sağlık personeli, kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları incelemede çarpışmanın etkisiyle parçalanan otomobilde bulunan sürücü ve Musfata K'nın hayatını kaybettiğini, A.Ç ve H.I ise yaralandığını tespit etti.

Durumları ağır olan iki yaralı ola yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.