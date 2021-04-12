Antalya'da feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saat:23.00 sularında Antalya Korkuteli arasındaki kara yolunda meydana geldi.
Gelen bilgilere göre Y.D isimli sürücünün idaresindeki özel otomobil Antalya Korkuteli arasında ki kara yolunda seyir halindeyken, O.K isimli sürücüsünün kullandığı kamyon ile çarpıştı.
2 ölü 2 yaralı
Durumları ağır olan iki yaralı ola yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 12.04.2021 09:24