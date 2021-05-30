Antalya’da facia! Kız çocuğu traktörün altında ezildi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Çukurelma Mahallesi’nde 2 gün önce öğle saatlerinde seradan çıkan H.T. adlı bir kişi, traktörü ile gitmekteyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde kardeşiyle el ele yürüyen küçük bir kız çocuğuna çarptı. Traktör yol kenarında bulunan bir direğe çarparak ancak durabildi. Ön ve arka tekerin küçük çocuk ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzene gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ YARDIM ETMEK İÇİN ANTALYA'YA GELDİ

Gerçekleşen acı olayda yapılan incelemenin ardından küçük kızın cesedi morga kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya götürülerek orada toprağa verildi.

Adının Fadime olduğu öğrenilen küçük kızın, ailesinin Elmalı’da mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Küçük kızında 2 gün önce ailesine yardım etmek amacıyla Antalya’ya geldiği öğrenildi.

