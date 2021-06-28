Antalya'da denizi kirlettin kavgası! Falçatayla saldırdı..

Olay saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yeşilbahçe Mahallesinde bulunan falezlerin alt kısmında meydana gelen olayda iddialara göre falezlerin altındaki plaja çadır kurarak yaşayan ve evsiz olduğu öğrenilen Bekir S., isimli bir kişi sabah denizi kirlettikleri için Atilla A. ve Özcan G. ile tartıştı.

Akşam saatlerinde Atilla A. ile Özcan G., tekrar Bekir S.'nin bulunduğu yere geldiler ve tartışmayı yeniden başlattılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir S., yanında bulundurduğuyla kendisiyle tartışan iki arkadaşa saldırdı. Boğazlarından yara alan Atilla A. ve Özcan G., canlarını zor kurtardı ve 40 metrelik falezlerden kendi imkanları ile yukarı çıkarak hastaneye gittiler.

Atilla A. ile Özcan G., hastanede tedavi altına alınırken durumun polise intikal etmesiyle olay yerine giden polis ekipleri, Bekir S.'yi çadırından aldı ve falezlerden yukarı çıkardı. Kavga sırasında yaralandığı belirlenen Bekir S. için bir ambulans talep edildi. Sağlık ekipleri Bekir S.'yi hastaneye kaldırırken ilk müdahalesi Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan Bekir S. daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.