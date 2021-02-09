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Antalya'da bunalıma giren bir vatandaş, kendini otomobile kilitleyip, tetiği çekti!

Antalya’da bunalımda olduğu belirtilen E.A. (37) “Kardeşim size emanet” demesinin ardından kendisini otomobile kilitleyerek silahla karnına sıktı. E.A.’nın kısa zaman önce nişanlandığı öğrenildi.

09 Şubat 2021 Salı 18:32
Antalya'da bunalıma giren bir vatandaş, kendini otomobile kilitleyip, tetiği çekti!
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Meydana gelen olay, 15:30 saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi’nde yaşandı. Nedeni belli olmayan sebeple bunalıma giren E.A. aracını arkadaşının yanında durdurarak kendisini araca kilitledi. Sonrasında yanında bulunan silahı kanına doğrultan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" demesinin ardından tetiğe bastı. Kanından yara alan E.A., sonrasında aracın kapısını açarak yere yığıldı. İhbarın üzerine polis ve 112 ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. E.A., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaDolaplıdere
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