Antalya'da bunalıma giren bir vatandaş, kendini otomobile kilitleyip, tetiği çekti!

Meydana gelen olay, 15:30 saatlerindeilçesi Üçgen MahallesiCaddesi’nde yaşandı. Nedeni belli olmayan sebeple bunalıma giren E.A. aracını arkadaşının yanında durdurarak kendisini araca kilitledi. Sonrasında yanında bulunan silahı kanına doğrultan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" demesinin ardından tetiğe bastı. Kanından yara alan E.A., sonrasında aracın kapısını açarak yere yığıldı. İhbarın üzerine polis ve 112 ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. E.A.,Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.