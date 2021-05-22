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Antalya'da borç-alacak kavgası kana buladı

Antalya'da borç-alacak anlaşmazlığı ile çıkan tartışmada, Ramazan Ş., evine gittiği Ali K.'yı evinin önünde tabancayla bacağından vurdu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:41
Antalya'da borç-alacak kavgası kana buladı
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Antalya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda Ramazan Ş. adlı bir kişi aralarında alacak verecek davası bulunan Ali K.'nın evine gitti.

HUSUMETLİSİNİ SAĞ BACAĞINDAN VURDU

Ali K.’nın evinin önüne gelen Ramazan Ş. ile Ali K. ile tartışmaya başladı. Yaşanılan tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada Ramazan Ş., yanındaki tabanca ile Ali K.'ya ateş ederek Ali K.’yı sağ bacağından vurdu. Ali K., can havliyle kapıyı kapatarak dairesine girerken,  Ramazan Ş. ,Ali K.’yı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

ALİ K. KAPIYI KAPATIP, YARDIM İSTEDİ

Yaralı haldeki Ali K. hemen acil yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Ali K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Ali K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ifadeleri aldıktan sonra zanlı Ramazan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Son Güncelleme: 22.05.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlacak Verecek Tartışması
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