Antalya'da borç-alacak kavgası kana buladı

Antalya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda Ramazan Ş. adlı bir kişi aralarında alacak verecek davası bulunan Ali K.'nın evine gitti.
HUSUMETLİSİNİ SAĞ BACAĞINDAN VURDU
ALİ K. KAPIYI KAPATIP, YARDIM İSTEDİ
Yaralı haldeki Ali K. hemen acil yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Ali K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Ali K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ifadeleri aldıktan sonra zanlı Ramazan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 22.05.2021 22:41