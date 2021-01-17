Antalya'da bir kişi namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

Akşam saatlerinde Antalya Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir camiye akşam namazını kılmak için giden 43 yaşındaki Osman Ünal adlı vatandaş namaz kılmak için camiye girdi. Namazını bitiren Osman Ünal adlı vatandaş cami kapısının kapandığını fark ederek baktığında kapının kapalı olduğunu gördü. Pencereden dışarı seslene de sesini duyuramayan Ünal caminin karşısındaki Masadağı itfaiye istasyonundaki görevli itfaiye çalışanlarına seslenerek sesini duyurmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Polis ekiplerine durumunu anlatan vatandaş, polis ekiplerinin cami imamını aramasıyla kapıyı açtırarak dışarı çıktı.

Polis ekipleri tedbir amaçlı camide kapalı kalan Osman Ünal’ın GBT sorgusu yaptı. Öte yandan her ihtimale karşı camiyi de kontrol edildi. Olumsuz bir durum ile karşılaşmayan polis ekipleri Osman Ünal adlı vatandaşı serbest bıraktı.

