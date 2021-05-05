Antalya’da bir gecekondu yanarak kül oldu

’ya bağlıilçesinin şehir dışına bağlı kesimlerinde bulunan gecekondularında yangın meydana geldi. Gecekondu bölgesinde çıkan yangın sonrasında bir tane ev yanarak kül oldu ve kullanılamaz duruma geldi.

Temel eğitim mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda bugün saat 11:00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir yangın ortaya çıktı. Evde yaşayan kişilerin yangını fark etmesinin ardından evdekiler yardım çığlıkları atmaya başladı. Bölgede yaşayan insanlar evin yandığı tarafa doğru hızlı bir şekilde gitti. Evin yandığını gören diğer vatandaşlar hızlı bir şekilde sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gecekondu tamamen yandı ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Evde yaşayan vatandaşlar yangından yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlandı.