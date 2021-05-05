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Antalya’da bir gecekondu yanarak kül oldu

Antalya’ya bağlı Kumluca ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. Antalya’da bir gecekondu yanarak kül oldu. Ev sakinleri yangından yara almadan kurtuldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:50
Antalya’da bir gecekondu yanarak kül oldu
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Antalya’ya bağlı Kumluca ilçesinin şehir dışına bağlı kesimlerinde bulunan gecekondularında yangın meydana geldi. Gecekondu bölgesinde çıkan yangın sonrasında bir tane ev yanarak kül oldu ve kullanılamaz duruma geldi.

Temel eğitim mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda bugün saat 11:00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir yangın ortaya çıktı. Evde yaşayan kişilerin yangını fark etmesinin ardından evdekiler yardım çığlıkları atmaya başladı. Bölgede yaşayan insanlar evin yandığı tarafa doğru hızlı bir şekilde gitti. Evin yandığını gören diğer vatandaşlar hızlı bir şekilde sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gecekondu tamamen yandı ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Evde yaşayan vatandaşlar yangından yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:50
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumluca
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