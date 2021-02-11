İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!

İçeride kilitli kaldığı evin balkonundan aşağıya atlayan kadın, kimsenin beklemediği bir anda gökten yere düştü. Hastanede olduğu belirtilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:03
Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!
Takip Et:

Antalya Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın 1. Katında oturan ve evinin kapısı kilitli olan Sibel G., dışarıya çıkabilmek için balkondan aşağı doğru sarktı.

Sibel G., kısa bir sürenin ardından elinin kaymasından dolayı aşağı düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Kaldırımda bulunan bir kişiyse Sibel G.’nin kendisini ezmesinden son anda kurtuldu. Sibel G.’ye ilk yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

İhbar sonrası olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, Sibel G.’yi hastaneye götürdü. Hafif yaralı olarak talihsiz kazadan kurtulan kadının sağlık durumunda endişelenecek bir şey olmadığı ve taburcu olduğu duyuruldu.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SibelAntalyaBalkon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de dağ keçileri helikopter aracılığıyla beslendi
Hakkari’de dağ keçileri helikopter aracılığıyla beslendi
İstanbul Boğazı'nda yatta 'korona' partisi!
İstanbul Boğazı'nda yatta 'korona' partisi!
Açık olan masaj salonuna polis baskını
Açık olan masaj salonuna polis baskını
Vefat eden işadamı, 5 milyon dolarlık mirasını Lulu isimli köpeğe bırakmış!
Vefat eden işadamı, 5 milyon dolarlık mirasını Lulu isimli köpeğe bırakmış!
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!

Popüler Haberler

Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Döndü karakteri kimdir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Gönül Dağı dizisinde Kamuran karakterine Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada civciv ne demektir? Rüyada civciv görmenin anlamı ve tabiri
İstibdat nedir, ne demek? TDK istibdat anlamı
Partilerin asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret 2021 belli oldu mu?
Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukurdan ayrılan ve yeni katılan oyuncular kimler
Engelli kimlik kartı nereden alınır? Engelli kimlik kartı şartları nelerdir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.