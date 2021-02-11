Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!

Antalya Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir binanın 1. Katında oturan ve evinin kapısı kilitli olan Sibel G., dışarıya çıkabilmek için balkondan aşağı doğru sarktı.

Sibel G., kısa bir sürenin ardından elinin kaymasından dolayı aşağı düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Kaldırımda bulunan bir kişiyse Sibel G.’nin kendisini ezmesinden son anda kurtuldu. Sibel G.’ye ilk yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

İhbar sonrası olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, Sibel G.’yi hastaneye götürdü. Hafif yaralı olarak talihsiz kazadan kurtulan kadının sağlık durumunda endişelenecek bir şey olmadığı ve taburcu olduğu duyuruldu.