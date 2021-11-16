Antalya’da babasının dayağına dayanamayan 3 aylık bebek, hayatını kaybetti!

Antalya'nın Serik ilçesinde uzunca bir süredir birlikte yaşayan Beyza E. ile Mustafa G.'nin arasında dün akşam saatlerinde bir tartışma başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerinde Mustafa G., Beyza E. ile 3 aylık kızı Elif Ada'yı darbetti. Şiddet gören genç kadın kızının hareketsiz yattığını fark etti ve yardım çığlıkları attı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Elif Ada, daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası anne Beyza E., emniyete giderek kızının ölümüne neden olan babadan şikayetçi oldu ve zanlı Mustafa G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cani baba, emniyette gerçekleştirilen işlemler sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanarak ceza evine gönderildi.