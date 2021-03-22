Antalya'da aracını çamaşır suyuyla yıkadı, ardından fenalaşarak hayatını kaybetti

Üzücü olay dün saat:12.30 sularında Antalya Kepez ilçesinde yaşandı. İlçede araç tamirciliğiyle uğraşan 41 yaşındaki Mesut Saygın öğlen saaat:12.30 sularında kendine ait özel otomobilini çamaşır suyuyla yıkadı. Daha sonra kendini iyi hissetmeyen Saygın, otomobile binip yakınlarda bulunan özel bir hastaneye gitti ve kısa bir tedavi sonrasında evine geri döndü.

Evine gelen Saygın bir süre yeniden rahatsızlandı ve ailesi durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi.Eve gelen ekipler evde yaptıkları ilk müdahale sonrasında 41 yaşındaki Saygın'ı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen Mesut Saygın hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.