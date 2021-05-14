Antalya'da araç evin bahçesine düştü! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bir kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası Antalya Akseki'de yaşandı.

32 yaşındaki Cemal Bodur'un yönetimindeki içinde 3 kişinin bulunduğu araç yolda seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolde çıkan araç yol kenarında ki bir evin bahçesine düştü.

Sürücü hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsün hayatını kaybettiğini, araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ilgili olarak inceleme başlatıldı.