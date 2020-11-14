İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü

Antalya Elmalı ilçesinde komşular arasında çıkan ağaç dikme tartışmasında 32 yaşındaki Ömer Ula silahla öldürüldü.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:37
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü
Takip Et:

3 çocuk babası 32 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği feci olay Antalya Elmalı'da yaşandı.

Feci olay dün akşam saatlerinde Elmalı'da meydana geldi. İlçede yaşayan ve tekstil işi yapan 32 yaşındaki Ömer Ula, aynı binada yaşadıkları komşularıyla ağaç dikme yüzünde tartışm yaşadı. Tartışma bitince genç adam evine çıktı. Bir süre sonra komşuları G. S, ve D. P Ula'yı aralarındaki sorunu konuşma için dışarıya davet etti.

Konuşmaya giden 32 yaşındaki Ömer Ula ile G. S, ve D. P arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte D.P öfkesine hakim olamadı ve genç adamı yanında getirdiği bıçakla bacağından yaralandı. Bu esnada G.S ie silahını çekerek Ula'ya ateşledi.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ


Silah seslerini duyup olaya şahitlik eden vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları ilk müdahaeden sonra 3 çocuk babası Ömer Ula'yı hemen hastaneye kaldırdı ancak genç adam tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ula' saldıran iki kişi ise olaydan sonra kayıplara karıştı. 

Saldırı sonrasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ömer Ula'nın cenazesi Elmalı'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlıların peşine düştü.



Son Güncelleme: 14.11.2020 16:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAğaç Dikme Tartışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı
Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
Enişteden baldıza kargolu şantaj!
Enişteden baldıza kargolu şantaj!
Tepki çeken ilan!
Tepki çeken ilan! "Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor"
Antalya'da 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
Antalya'da 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü

Popüler Haberler

Diş estetiği çeşitleri ve fiyatları 2020
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
24 Kasım 2020 Salı Öğretmenler Günü tatil olacak mı? Ders yapılacak mı?
F1 Türkiye yarışı bitti mi, iptal mi edildi, ertelendi mi? Kırmızı bayrak çekilmesi ne demek?
2020 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Saç ekimi fiyatları ve Saç ekim yöntemleri
Çocukluk Canberk kimdir? Demir Bayram hakkında bilgiler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Jet Sosyete yeni sezonda hangi platformda ne zaman başlayacak?
Behzat Ç’den Yeni Tanıtım Videosu Heyecanlı Bekleyiş Sürüyor
İzmir Bornova Belediyesi KPSS şartı olmaksızın Öğretmen ve Antrenör alımı yapacak
Günlük burç yorumları 10 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanan isimler sonuç listesi 2020
TV8 MasterChef Türkiye 100. bölüm fragmanı 15 kasım 2020 Pazar
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.