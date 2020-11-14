Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü

3 çocuk babası 32 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği feci olay Antalya Elmalı'da yaşandı.

Feci olay dün akşam saatlerinde Elmalı'da meydana geldi. İlçede yaşayan ve tekstil işi yapan 32 yaşındaki Ömer Ula, aynı binada yaşadıkları komşularıyla ağaç dikme yüzünde tartışm yaşadı. Tartışma bitince genç adam evine çıktı. Bir süre sonra komşuları G. S, ve D. P Ula'yı aralarındaki sorunu konuşma için dışarıya davet etti.

Konuşmaya giden 32 yaşındaki Ömer Ula ile G. S, ve D. P arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte D.P öfkesine hakim olamadı ve genç adamı yanında getirdiği bıçakla bacağından yaralandı. Bu esnada G.S ie silahını çekerek Ula'ya ateşledi.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyup olaya şahitlik eden vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları ilk müdahaeden sonra 3 çocuk babası Ömer Ula'yı hemen hastaneye kaldırdı ancak genç adam tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ula' saldıran iki kişi ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Saldırı sonrasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ömer Ula'nın cenazesi Elmalı'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlıların peşine düştü.