Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü

3 çocuk babası 32 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği feci olay Antalya Elmalı'da yaşandı.
Feci olay dün akşam saatlerinde Elmalı'da meydana geldi. İlçede yaşayan ve tekstil işi yapan 32 yaşındaki Ömer Ula, aynı binada yaşadıkları komşularıyla ağaç dikme yüzünde tartışm yaşadı. Tartışma bitince genç adam evine çıktı. Bir süre sonra komşuları G. S, ve D. P Ula'yı aralarındaki sorunu konuşma için dışarıya davet etti.
Konuşmaya giden 32 yaşındaki Ömer Ula ile G. S, ve D. P arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte D.P öfkesine hakim olamadı ve genç adamı yanında getirdiği bıçakla bacağından yaralandı. Bu esnada G.S ie silahını çekerek Ula'ya ateşledi.
GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sonrasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ömer Ula'nın cenazesi Elmalı'da toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlıların peşine düştü.