Antalya'da acı ölüm: Dinlenmek için oturduğu bankta can verdi!

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden Hakan Paksoy isimli bir kişi bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Saat 15.00 sıralarında ilçede bulunan Şehitler Parkı'nda meydana gelen olayda aniden rahatsızlanan Paksoy, dinlenmek için parkta bulunan bir bankın üzerine oturdu.

Telefona sarılan Hakan Paksoy, bir yakınını arayarak kötü olduğunu söyledi. Telefonu kapattıktan sonra durumu daha da kötüye giden Paksoy, bankın üzerinde hayatını kaybetti.

Telefon görüşmesi yaptığı yakınları parka geldiklerinde Hakan Paksoy'un cansız bedeniyle karşılaştılar. Sinir krizleri geçiren anne Gülseren Paksoy'un sürekli ağladığı görülürken Paksoy'un cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.