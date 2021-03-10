Antalya'da acı olay! Oynadığı salıncağın ipi sonu oldu

10 yaşındaki bir çocuğu yaşamını yitirdiği acı olay bugün Antalya Serik'te yaşandı.

İlçede yaşamını sürdüren Suriyeli uyruklu Ubeyd ailesi evlerinin yakınlarında bulunan seraya çalışmak için çocuklarıyla birlikte gitti.

Aile serada çalıştığı esnada ailenin 10 yaşındaki kızı salıncak ile oyun oynamaya başladı. İsmi Melek El Ubeyd olan kız oyun oynadığı esnada salıncağın ipi talihsiz çocuğun boynuna dolandı. Çocuklarının çırpınışını gören anne baba hemen koşarak çocuklarının yanına geldi ve kendi imkanlarıyla 10 yaşındaki kızın boyundaki ipi çıkardı. Melek El Ubeyd hemen ailesi tarafından kendi araçlarıyla devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak talihsiz kız doktorların tüm çabalarına rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDEMİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

10 yaşındaki kızın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.