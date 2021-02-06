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Antalya'da 8 kişi yaylada mahsur kaldı. 4 saat sonra kurtarılabildiler

Antalya'da arazi aracının arıza yapması sebebiyle 8 kişi Kökez Yaylası'nda mahsur kaldı. 8 kişinin kurtarma çalışması 4 saat sürdü.

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:10
Antalya'da 8 kişi yaylada mahsur kaldı. 4 saat sonra kurtarılabildiler
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Antalya’da Kökez Yaylası’nın 1900 rakım yüksekliğinden geçerken arazi aracının arıza yapması sebebiyle 8 kişi mahsur kaldı. 8 kişi Offroad yapmak amacıyla yaylaya çıkmıştı. Yayla’dayken kullanıkları arazi aracı arıza yaptı. Mahsur kalan kişiler hemen jardarmaya haber verdi. Sert kar yapışı ve çamurdan ötürü jandarma ve Akdeniz Offroad Team Grubu’nun yaylaya ulaşması 2 saati buldu. Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 8 kişiyi oradan kurtardı. 8 kişi yaklaşık 4 saat boyunca mahsur bir şekilde beklemiş. Mahsur kalan kişilerin arazi araçlar uçurumun yakınında olduğu için zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleşmiş. 8 kişi ve arazi araçları sağlam bir şekilde kurtarılmış.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKökez YaylasıMahsurJandarma
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