Antalya'da 8 kişi yaylada mahsur kaldı. 4 saat sonra kurtarılabildiler

’da’nın 1900 rakım yüksekliğinden geçerken arazi aracının arıza yapması sebebiyle 8 kişikaldı. 8 kişi Offroad yapmak amacıyla yaylaya çıkmıştı. Yayla’dayken kullanıkları arazi aracı arıza yaptı. Mahsur kalan kişiler hemen jardarmaya haber verdi. Sert kar yapışı ve çamurdan ötürüve Akdeniz Offroad Team Grubu’nun yaylaya ulaşması 2 saati buldu. Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 8 kişiyi oradan kurtardı. 8 kişi yaklaşık 4 saat boyunca mahsur bir şekilde beklemiş. Mahsur kalan kişilerin arazi araçlar uçurumun yakınında olduğu için zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleşmiş. 8 kişi ve arazi araçları sağlam bir şekilde kurtarılmış.