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Antalya'da 7 Katlı bir apartmanın çatısından aşağıya atlayan genç hayatını kaybetti

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Antalya Muratpaşa'da 18 yaşındaki bir genç 7.katlı bir apartmanın çatısından aşağıya atladı.Aşağıdaki alt geçitte bulunan demir bariyerlere çarparak yola savrulan genç olay yerinde can verdi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:17
Antalya'da 7 Katlı bir apartmanın çatısından aşağıya atlayan genç hayatını kaybetti
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Kahreden olay sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

ilçede yaşayan 18 yaşındaki Mustafa Ş.Ö beraber yaşadıkları kardeşi M.E.Ö ile 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Burada bir süre duran ikiliden Mustafa Ş.Ö üşüdüğünü belirterek kardeşinden üzerine giyecek bir şey getirmesini istedi.Kardeşi içeri giden Mustafa Ö. bir süre sonra koşturarak apartmanın çatısında aşağıya atladı.

AŞAĞI ATLAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ


18 yaşında ki  genç alt geçit demir bariyerlerine çarparak yola savruldu. Olayı gören vatandaşların  aramasıyla birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede gencin hayatını kaybetiğini belirledi.

Polis çevreyi güvenlik şeridine alırken, olay yerine gelen gencin anne ve babası olanları görünce kriz geçirdi. Acılı baba bir süre oğlunun cansız bedeninin karşısında oturdu ve göz yaşı döktü.

Polis Mustafa ile birlikte apartmanın çatı katına çıkan kardeşini ifade almak için karakola götürdü. Gencin cansız bedeni ise morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 22:17
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AntalyaIntiharçatıda Aşağı Atladı
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