Antalya'da 7 Katlı bir apartmanın çatısından aşağıya atlayan genç hayatını kaybetti

Kahreden olay sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

ilçede yaşayan 18 yaşındaki Mustafa Ş.Ö beraber yaşadıkları kardeşi M.E.Ö ile 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Burada bir süre duran ikiliden Mustafa Ş.Ö üşüdüğünü belirterek kardeşinden üzerine giyecek bir şey getirmesini istedi.Kardeşi içeri giden Mustafa Ö. bir süre sonra koşturarak apartmanın çatısında aşağıya atladı.

AŞAĞI ATLAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

18 yaşında ki genç alt geçit demir bariyerlerine çarparak yola savruldu. Olayı gören vatandaşların aramasıyla birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede gencin hayatını kaybetiğini belirledi.

Polis çevreyi güvenlik şeridine alırken, olay yerine gelen gencin anne ve babası olanları görünce kriz geçirdi. Acılı baba bir süre oğlunun cansız bedeninin karşısında oturdu ve göz yaşı döktü.

Polis Mustafa ile birlikte apartmanın çatı katına çıkan kardeşini ifade almak için karakola götürdü. Gencin cansız bedeni ise morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.