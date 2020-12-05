Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre Antalya ilimizde 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu yaşanan depremin ardından yetkililerden gelen açıklamalar merak edilmeye başlandı. 5,2 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Antalya'da yaşayan halk yetkililerden gelecek açıklamaları beklemeye başladı.
05 Aralık 2020 Cumartesi 16:13
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Antalya’da şiddetli bir deprem meydana geldi!
Son dakika gelen güncel bilgilere göre, AFAD saat 15:44’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi yakınlarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
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