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Antalya'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmenin dairesi alevler içinde kaldı!

Antalya ilinin Muratpaşa ilçesine bağlı 3 katlı bir binanın son katında ikamet eden öğretmenin evinde çıkan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Dairede çıkan yangınla ilgili ekipler yangının çıkma nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

04 Mart 2021 Perşembe 17:30
Antalya'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmenin dairesi alevler içinde kaldı!
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bir öğretmene ait olduğun öğrenilen dairede yangın çıktı. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 484 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında öğretmen Altan Derin'e ait dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören komşuların hemen adrese polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri yanan eve 20 dakikalık müdahalede bulunarak çıkan yangını söndürdü. Alevlere teslim olan dairenin kullanılamaz hale geldiği ve ekiplerin dairede çıkan yangının nedenini belirlemeleri iççin çalışma başlattıkları aktarıldı.

İşte öğretmene ait yanan daireye ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:30
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Antalya YangınYangın HaberiÖğretmenin Evi Yandı
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