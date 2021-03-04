Antalya'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmenin dairesi alevler içinde kaldı!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bir öğretmene ait olduğun öğrenilen dairede yangın çıktı. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 484 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında öğretmen Altan Derin'e ait dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören komşuların hemen adrese polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri yanan eve 20 dakikalık müdahalede bulunarak çıkan yangını söndürdü. Alevlere teslim olan dairenin kullanılamaz hale geldiği ve ekiplerin dairede çıkan yangının nedenini belirlemeleri iççin çalışma başlattıkları aktarıldı.

İşte öğretmene ait yanan daireye ait bazı görüntüler;