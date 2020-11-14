Antalya'da 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası, ağaç dikme mevzusundan dolayı komşusuyla arasında kavgada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Antalya Elmalı İlçesi Karyağdı Mahallesi'nde tekstil üzerine işletmecilik yapan evli ve 3 çocuk babası 32 yaşındaki Ömer Ula, söylenenlere göre aynı apartmanda yaşayan komşuları ile aralarında ağaç dikme mevzusu nedeniyle tartışma çıktı. Öğrenilen bilgilere göre komşuları G. S, ve D. P, dün gece Ömer Ula'yı konuşmak için bahçeye çağırdı. Komşuları ve Ula arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre D. P, Ula'yı bacağından bıçakladı, G.S ise Ula’ya tabanca ile 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan adamı gören vatandaşla hemen polis ve sağlık ekiplerinin aradılar. Hastaneye kaldırılan Ömer Ula tüm uğraşlara rağmen kurtarılamazken olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 3 aylık bebeği de bulunan Ula'nın cenazesi otopsi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi sonrasında aile yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

