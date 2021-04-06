İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Antalya'da 19 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!

Antalya Kemer'de bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün isimli genç başından vurulmuş halde bulundu. Gencin ölmeden önce ailesini kendini öldüreceğini söyleyen mesaj attığı belirlendi.

06 Nisan 2021 Salı 00:17
Antalya'da 19 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!
Takip Et:

Üzücü olay bugün Antalya Kemer'de yaşandı.

Denizlili olan ve Antalya Kemer'de lüks bir otelde komi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Büdün isimli genç bugün memleketindeki ailesine kendisini öldüreceğini söyleyen bir mesaj attı. Mesajı gören Büdün'ün ağabeyi kardeşini hemen aradı ancak ulaşamadı. Büdün'ün ağabeyi daha sonra Mehmet'in Kemer'de ki arkadaşlarına ulaştı ve onlara durumu anlattı.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

19 yaşındaki genci aramaya çıkan arkadaşları kısa bir süre sonra deniz kenarında Büdün'ü hareketsiz vaziyette buldu. Gencin başında kurşun izi gören arkadaşları olayı polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR İHTİMALİ

Yapılan savcılık incelemesinden sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. 19 yaşındaki gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
Selçuklu Sultanı Melikşah kimdir? Melikşah nasıl ve ne zaman öldü?
Selçuklu Sultanı Melikşah kimdir? Melikşah nasıl ve ne zaman öldü?
Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları

Popüler Haberler

Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2021 Trafik cezası sorgulama
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Audi Q3 2021 Türkiye satış fiyatları ve özellikleri
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman biyografisi
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Yasak Elma Feride kimdir? Gülenay Kalkan biyografisi
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2021 seslendirme nasıl yapılır?
6 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Doğum parası hangi bankadan alınır? 2021 doğum parası hesaplama
6 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
6 Nisan 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.