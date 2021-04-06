Antalya'da 19 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!

Üzücü olay bugün Antalya Kemer'de yaşandı.

Denizlili olan ve Antalya Kemer'de lüks bir otelde komi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Büdün isimli genç bugün memleketindeki ailesine kendisini öldüreceğini söyleyen bir mesaj attı. Mesajı gören Büdün'ün ağabeyi kardeşini hemen aradı ancak ulaşamadı. Büdün'ün ağabeyi daha sonra Mehmet'in Kemer'de ki arkadaşlarına ulaştı ve onlara durumu anlattı.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İNTİHAR İHTİMALİ

19 yaşındaki genci aramaya çıkan arkadaşları kısa bir süre sonra deniz kenarında Büdün'ü hareketsiz vaziyette buldu. Gencin başında kurşun izi gören arkadaşları olayı polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan savcılık incelemesinden sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. 19 yaşındaki gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.