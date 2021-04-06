Antalya'da 19 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!

Üzücü olay bugün Antalya Kemer'de yaşandı.
Denizlili olan ve Antalya Kemer'de lüks bir otelde komi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Büdün isimli genç bugün memleketindeki ailesine kendisini öldüreceğini söyleyen bir mesaj attı. Mesajı gören Büdün'ün ağabeyi kardeşini hemen aradı ancak ulaşamadı. Büdün'ün ağabeyi daha sonra Mehmet'in Kemer'de ki arkadaşlarına ulaştı ve onlara durumu anlattı.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İNTİHAR İHTİMALİ
Yapılan savcılık incelemesinden sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. 19 yaşındaki gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 06.04.2021 00:17