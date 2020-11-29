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Antalya'da 17 yaşındaki genç kendini başından vurarak intihar etti

Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Gülnur Y. ailesine bıraktığı 'Sizleri utandırdığım için üzgünüm' notu sonrasında kendisini av tüfeği ile başından vurarak intihar etti.

29 Kasım 2020 Pazar 23:30
Antalya'da 17 yaşındaki genç kendini başından vurarak intihar etti
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17 yaşındaki bir gencin hayatına son verdiği intihar olayı akşam saatlerinde Ankara Keçiören'de yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren Ahmet Y. akşam saatlerinde işten çıkıp evine geldi ve içeri girebilmek için kapıyı çaldı. Kızının evde olduğunu bilen baba kapının açılmaması sonrasında eşi Fadime Y'ye ulaştı. O esnada komşu ziyaretinde olan anne Fadime Y eve gelip kapıyı açtığında korkunç manzara ile karşılaştı. 17 yaşındaki kızları Fadime Y'yi kanlar içinde gören çift kriz geçirdi ve hemen 112 sağlık ekiplerine ile polise haber verdi.

Olay yerine hemen ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları il incelemede başından vurulan 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. O esnada evde bulunan polis incelemeler yaparak evde bulunan av tüfeğinide koruma altına aldı. Yapılan incelemede  Gülnur Y. tarafından  yazılan 'Sizleri utandırdığım için üzgünüm' notu da bulundu.

Talihsiz kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

EVDE TEK BAŞINAYMIŞ

Diğer yandan Gülnur Y.'nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay esnasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu belirtildi. Gülnur Y.'nin babasının işte olduğu, annesinin ise kısa süreliğine komşusunun evine gittiği öğrenildi. 



Son Güncelleme: 29.11.2020 23:30
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaIntiharGülnur
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