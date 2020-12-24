Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşının yaklaşması sebebiyle gerçekleştirilen operasyonlarda alkol alımının artacağından dolayı oluşabilecek kötü durumları engellemek adına merdiven altı tabir edilen imalathanelerde ürettikleri izinsiz içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştıkları imalathanelere baskın düzenlendi.

Basılan imalathanelerde sahte içkilerin üretildiği ve depolandığı yerlere yönelik düzenlenen operasyonda, toplamda 15 bin 491 litre sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirilirken sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muratpaşa ilçesinde kimya deposu, Kepez ilçesinde ise medikal firması bulunan bir şüphelinin, alkol alıp satmada yasal sınırlar içerisindeki yetkisini kötüye kullanarak sahte içkileri yapmak amacıyla kullanılacak malzemeleri temin ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan 13 şüpheli hakkında sahte içkileri üreterek piyasa sürmeye çalışması hakkında adli işlem başlatıldı.

