Antalya, vaka sayılarında alarm veriyor! Sert tedbirler uygulanacak

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan Antalya, yaşanan vaka artışları nedeniyle alarm vermeye başladı. Kent, vaka sayılarının 1 hafta içerisinde neredeyse 2 katına çıkması nedeniyle kırmızı listeye alınırken ilçe ve beldelerde sert tedbirler uygulanmaya başlanıldı. Vaka sayılarındaki artışların en büyük nedenlerinden biri de ev ziyaretleri olduğu söylenirken, merkezlerde cadde ve sokaklarda bulunan banklara bile oturmak yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak açıklamasında Antalya'daki vaka oranlarının bir haftada neredeyse iki katına çıktığını söylemiş ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolu olduğunu belirtmişti.

Turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanmasından dolayı özellikle Konyaaltı Sahili vatandaşların yoğun ilgisi içerisinde bulunuyor. Kalabalık ortamların yaşandığı alışveriş merkezleri de bulaş riskine oldukça fazla etkili oldu.

Bilim Kurulu onayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara tabi olan Antalya'ya ek tedbirler de getirildi. Valilik, yaya trafiği bakımından yoğun olan Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması koydu ve cadde içerisinde aynı anda 3 bin 500 kişinin bulunabileceği şekilde giriş ve çıkışlara bariyerler yerleştirdi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar zabıta ve polis ekipleri tarafından sürekli uyarılırken kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Kent genelinde kalabalık ortamlardaki banklarda vatandaşların oturması yasaklanırken üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılarak kullanım dışı bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı talimatı ile birlikte hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatak kapasiteleri arttırılması kararlaştırıldı. Buna istinaden ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 yatak daha ekletilerek 30'a yükseltilirken İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekipleri sayısı da 550'ye çıkarıldı. Antalya genelinde alınan bu ek tedbirlerin etkisinin de önümüzdeki günlerde tabloya iyi yönde yansıması bekleniyor.