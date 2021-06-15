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Antalya Serik'te trafik kazası: 2 yaralı!

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

15 Haziran 2021 Salı 22:33
Antalya Serik'te trafik kazası: 2 yaralı!
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Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüjdeki ağacı devirerek karşı şeride geçmesiyle 2 araca çarpmasının ardından yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay, saat 17.30 sularında Serik Belek yolu Otogar mevkiinde yaşandı. Abdulmuttalip Turgut kontrolündeki 07 APD 226 plakalı kamyonet, henüz  bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu seyir halinde gittiği sırada yoldan çıkarak refüjde bulunan ağacı devirdi. Ağacı deviren kamyonet karşı şeride geçerek, 07 FAV 38 plakalı hafif ticari araç ile 07 AGP 530 plakalı cipe çarparak durabildi. Yaşanan kazada Abdulmuttalip Turgut ve Ali Rıza Işıklı isimli vatandaşlar yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla yaralıların Serik Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettirilmesi üzerine sevklerini sağladı. Yolun ortasında duran araçlar ise kaza yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 15.06.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikTrafik KazasıKaza
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