Antalya Serik'te trafik kazası: 2 yaralı!

’nınilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüjdeki ağacı devirerek karşı şeride geçmesiyle 2 araca çarpmasının ardından yaşananda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay, saat 17.30 sularında Serik Belek yolu Otogar mevkiinde yaşandı. Abdulmuttalip Turgut kontrolündeki 07 APD 226 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu seyir halinde gittiği sırada yoldan çıkarak refüjde bulunan ağacı devirdi. Ağacı deviren kamyonet karşı şeride geçerek, 07 FAV 38 plakalı hafif ticari araç ile 07 AGP 530 plakalı cipe çarparak durabildi. Yaşanan kazada Abdulmuttalip Turgut ve Ali Rıza Işıklı isimli vatandaşlar yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla yaralıların Serik Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettirilmesi üzerine sevklerini sağladı. Yolun ortasında duran araçlar ise kaza yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.