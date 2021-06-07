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Antalya Serik'te seyir halinde giden saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu!

Antalya'nın Serik ilçesinde saman yüklü kamyonun seyir halindeyken alev alması sonucu yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:13
Antalya Serik'te seyir halinde giden saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu!
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Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halinde giden saman yüklü tırın bilinmeyen nedenle alev aldı. Yaşanan olay Serik ilçesinde bağlı Dorumlar Mahallesi’inde kamyonuna saman balyalarını yükleyen Erşan Toklu (49), 07 AEP 224 plakalı kamyonuyla Haspınar Mahallesine doğru harekete geçti. Kısa bir süre ilerleyen kamyonun kasasında bulunan samanların yandığını gören kamyon şoförü Erşan Toklu, yolda ilerlediği sırada kamyonun damperini açarak yanan samanları yola döktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonda çıkan yangın görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz aracı ile beraber 1 iş makinası geldi. Olay yerine gelen ekipler kısa bir süre içerisinde çıkan yangını söndürdü. Yaşanan yangın sonucunda kamyonun dorsesinde de maddi hasara meydana geldi.


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKamyon YangınıSerik
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