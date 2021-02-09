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Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!

Antalya'ya bağlı Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

09 Şubat 2021 Salı 23:03
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
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Antalya Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen 5 kişinin aynı araç içerisinde oldukları ve başsağlığı ziyaretine gittikleri belirlendi.

Kaza yerinden edinilen bilgilere göre Mehmet Ali Em'in idaresindeki bir otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte Harun Can Ateş'in kullandığı otomobil yol kenarında bulunan dereye devrildi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan yaralılara müdahale ettiler. Otomobilin içinde sıkışan sürücü Mehmet Ali Em'i bulunduğu yerden çıkaran sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlediler. 

Diğer taraftan itfaiye ekipleri dereye düşen araç içinde bulunan kişileri kurtarma çalışmaları başlattılar. Otomobilin içinde bulunan 5 kişinin çıkarılması seferber olan ekipler, kurtardıkları Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em'in hayatını kaybettiklerini belirlediler. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin çıkarılabilmesi için çalışma başlatan ekiplere çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de destek oldu. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kazayı duyarak olay yerine gelen kaza yakınlarını uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf ettiler.

Kazada ölen Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenilirken Harun Can Ateş'in oto yıkama işinde çalıştığı Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi'nde görev aldığı belirtilirken Sevgi Ateş'in bebek beklediği yakınları tarafından bildirildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikTrafik Kazası
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