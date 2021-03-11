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Antalya Korkuteli'nde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 ölü 2 yaralı!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 22:15
Antalya Korkuteli'nde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 ölü 2 yaralı!
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Antalya ilinin Korkuteli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. G.C. (55) kontrolündeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, Büyükköy-Naldöken yol ayrımında M.D'nin (19) kullandığı 15 SD 446 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda sürücüler ve kamyonette bulunan M.Ç. isimli vatandaş yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı G.C. isimli vatandaş doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:15
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Antalya KazaKaza HaberiKorkuteli Kaza
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