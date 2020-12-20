Antalya Konyaaltı'nda 10 bin imza Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için, toplandı

Konyaaltı’nda bulunan bir parka Ankara tren garı patlamasında ölen Emek Partisi yönetim kurulu üyesi Korkmaz Tedik’in ismi verilmek üzere Konyaaltı Belediye Meclisi toplantı yaptı.

Ak Parti Konyaaltı İlçe teşkilatı ise Şehit Astsubay Esma Çevik’in ismini park vermek için imza kampanyası başlamıştı. Bu kampanyaya 10 kişi imza vererek destek oldu.

“Bu kesinlikle kabul edilemez”

Belediye meclisinde görüşülen Korkmaz Tedik’in ismini bir parka verilmesinikabul ederkenveret oyu kullandı.

10 bin kişinin destek verdiği imza kampanyasında Ak Parti İlçe Başkanı Tayfur Bayar yaptığı açıklamada, üç günde kentin dört farklı yerinde kurulan imza stabtlarında sekiz bin kişi imza attığını söyledi. Ayrıca Change.org adresinden de iki bin kişi imza verdiğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Bayar, Hdp’yi destekleyen Korkmaz Tedik’in isminin parka verilmesinin büyük bir hata olduğunu ve onun yerine Şehit Astsubay Esma Çevik’in adının verilmesi gerektiğini ve bunu için toplanan imzalar olduğunu söyledi. Bu imzalarla Antalyalılar şehidine sahip çıktığını söyleyen Bayar, “katil devlet” sloganı atanların değil vatan uğruna can verenlerin isminin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Konyaaltı Beldiye Meclisi’nin aldığı kararı eleştiren Bayar, bu kararın kesinlikle kabul edilemez olduğunu kararın değişmediği takdirde hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.