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Antalya hangi risk grubunda yer alıyor? Antalya'da yasaklar kalktı mı

İller vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. Antalya hangi risk grubunda, renk konu ne ve Antalya’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı soruları gündem oldu. Antalya halkı risk grubu tablosunu ve yeni yasakları araştırıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 15:31
Antalya hangi risk grubunda yer alıyor? Antalya'da yasaklar kalktı mı
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Kabine Toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci başladı. 4 gruba ayrılan illerde vaka sayılarına göre il bazında yasaklar kaldırıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılan iller kapsamında düşük ve orta gruplarda yasaklar esnetilmeye başladı.

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada düşük illerin mavi, orta illerin ise sarı renklerle gösterildiği harita paylaşıldı. Bu kapsamında vatandaşlar bulundukları illerin hangi grupta olduğunu araştırmaya başladı. Antalya ilinin hangi grupta olduğu merak konusu oldu.

Antalya ili risk grubu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritada Antalya ili yüksek riskli grupta yer aldı. Bu kapsamda Antalya’da koronavirüs yasaklarının devam edeceği açıklandı. Koronavirüs vaka sayıları il bazında iki haftada bir olarak güncellenecek ve vaka sayılarının azalması durumunda yasaklar kaldırılacak.

İl il koronavirüs risk haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haritada düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renkle gösterildi.

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci kapsamında düşük ve orta riskli illerde yasakların esnetildiğini bu kapsamda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu illerde hafta içi olduğu gibi hafta sonu da 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından 20-26 Şubat tarihlerine göre illerdeki son durumu açıkladı. Ayrıca illerdeki son durumlar iki haftalık aralıklara güncellenecek. Vaka sayıları artan illerde yasaklar esnetilecek, vakaların artması durumunda ise yasaklar daha da sıkılaştırılabilecek.

Şuanda en yüksek riskli illerin çoğu Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Karadeniz bölgesinin yanı sıra diğer bölgelerdeki bazı illerde çok yüksek riskli grupta yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan illere genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede düşük ve orta gruptaki illerin yalnızca 21:00 ile 05:00 saatleri arasına sokağa çıkma yasağını uygulamaları, ayrıca restoran, kafe ve yeme içme yerleri gibi işletmelerin 07:00 ile 19:00 arasında hizmet vereceğine yer verildi.

Yüksek ve çok yüksek riskli gruptaki illerde ise yasaklar devam ederken, valiliklerin gerekli görmesi halinde yasakları arttırabileceği de bildirildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
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AntalyaRisk GrubuTabloYasakKORONA
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