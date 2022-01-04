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Antalya Büyükşehir Belediyesi para ve gıda yardımı yapacak !

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve bireysel vatandaşlara para ve gıda yardımı yapacak. Detaylar haberimizde…

04 Ocak 2022 Salı 11:24
Antalya Büyükşehir Belediyesi para ve gıda yardımı yapacak !
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle esnaf ve vatandaşlar özellikle sosyal ve ekonomik açıdan oldukça zor anlar yaşadı. Mart 2020 ayından bu yana Türkiye’de etkisini sürdüren salgında birçok iş yeri aylarca kapalı kaldığı için büyük bir gelir kaybı yaşamıştı.

İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye esnafın ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım isteklerine kayıtsız kalmamış, birçok gıda ve para yardımı yapmıştı. Bu belediyeler arasına son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı Mart 2020 tarihi itibariyle gelir kaybı yaşayan her vatandaşa gıda ve para yardımı yapılacağını açıkladı. Amaçlarının salgının yarattığını mağduriyeti en aza indirmek olduğunu belirten Böcek, başvuruların Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi intenet sitesi üzerinden yapılacağını ifade etti.

Yardım Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Gıda ve para yardımı yapmak isteyen insanların Antalya Büyükşehir Belediyesi intenet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapabilmek için 1 Mart 2020 tarihi itibariyle işsiz kalınması veya iş yerinin kapalı olması ve Antalya ili içerisinde ikamet etme şartları bulunuyor. Site içerisinde bulunan başvuru formuna işsizlik belgesinin yüklenmesi durumunda başvurunuz tamamlanıyor.


Son Güncelleme: 04.01.2022 11:24
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiPara Ve Gıda YardımıMuhittin Böcek
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