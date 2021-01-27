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Antalya Burdur karayolunda sağanak yağmur kaza getirdi: 2 ölü 4 yaralı

Burdur’da etkili olan sağanak yağmur trafik kazasına neden oldu. Yağmur'dan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:37
Antalya Burdur karayolunda sağanak yağmur kaza getirdi: 2 ölü 4 yaralı
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Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Saat 03.00 Antalya-Burdur karayolu Dağbeli mevkiinde meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre Burdur'dan yola çıkan Ömer Boynukara (36) yönetimindeki bir otomobil sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. 

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçerken kazada sürücü Ömer Boynukara ve aracın içinde bulunan Gözde Alican hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 4 kişi de kazadan yaralı olarak kurtulurken ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların burada tedavi altına alındıkları bildirilirken sağlık durumlarını iyi oldukları öğrenildi.



Son Güncelleme: 27.01.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBurdurTrafik KazasıÖmer BoynukaraGözde Alican
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