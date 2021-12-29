Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ve dayanışmayı kuvvetlendirmek için askıda fatura uygulamasını hayata geçirdi. Pandemi dönemiyle birlikte birçok vatandaş ekonomik zorluklar çekmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi askıda fatura uygulamasını devreye sokarak binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

Antalya askıda fatura başvurusu nasıl yapılır?

Askıda fatura uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle bu yardıma gerçekten ihtiyacı olması gerekiyor. belediye başvuruyu inceleyerek ihtiyacı olup olmadığını kontrol eder. Yardım almaya hak kazanan kişinin yardımdan faydalanabilmesi için başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular https://antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Askiya-Fatura-Birak adresi üzerinden yapılmaktadır.

Başvuruları kabul edilen kişiler, fatura bilgilerini bildirerek askıya fatura bırakabilirler.

Antalya askıda fatura nasıl bırakılır?

Askıda fatura uygulamasından yararlanabilmek ve fatura ödeme yardımı alabilmek için vatandaşların öncelikle online başvuru yapması gerekmektedir. belediye tarafından onaylanan başvurular sonrasında başvuru sahipleri askıya fatura bırakabilirler.