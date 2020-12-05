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Antalya açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem öğle saatlerinde saat 15.44'te meydana geldi. Korku yaratan deprem Antalya ilçelerinden de hissedildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:33
Antalya açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi
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Antalya’da meydana gelen deprem yerin 81 kilometre derinliğinde meydana gelirken oluşan deprem hasara neden olmadı. Antalya merkez ve ilçelerinde hafif bir şekilde hissedilen deprem korku yarattı.

Can ve mal kaybı ile ilgili bir durum ve ihbarla karşılaşılmadı

Açıklamalarda bulunan Bakan Kurum depremin Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yerin 82 km altında meydana geldiğini ve AFAD tarafından açıklanan deprem büyüklüğünün 5,2 olduğunu anlatırken yaşanan bu depremde tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

 Depremden hemen sonra hasar tespitlerine başlayan ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ve kendilerine gelen bir ihbarın olmadığı söyledi.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:33
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Anahtar Kelimeler:
AkdenizDeprem
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